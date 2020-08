Die Polizei hat im osthessischen Großenlüder die Leiche einer Frau entdeckt. In dem Haus lag auch ihr schwer verletzter Ehemann. Zur Klärung der Umstände hoffen die Beamten auf Zeugen.

Auf einem Bauernhof in der Gemeinde Großenlüder (Fulda) ist am Freitag die Leiche einer 67-jährigen Frau entdeckt worden. Die Polizei fand dort auch ihren schwer verletzten Ehemann. Der 69-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten die Beamten dem hr mit.

Was sich in dem Wohnhaus des Bauernhofes abgespielt hat, ist noch unklar. Ein Sprecher der Polizei in Fulda sagte, es werde in alle Richtungen ermittelt. Der Ehemann habe noch nicht befragt werden können. Das bedeutet, ein erweiterter Suizid wird ebenso wenig ausgeschlossen wie ein Verbrechen Dritter.

Am Freitagnachmittag war die Spurensicherung noch am Tatort im Einsatz. Zur Klärung der Todesursache der 67-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Fulda nach eigenen Angaben eine Obduktion angeordnet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die bei der Aufklärung helfen können.

Weitere Informationen Hilfe bei Suizid-Gedanken Wenn Sie verzweifelt sind und in einer bedrückenden Lebenssituationen keinen Ausweg sehen: Suchen Sie sich Hilfe bei anderen Menschen. Das kann ein Gespräch mit Familienangehörigen oder Freunden sein. In seelische Krisen könne man immer wieder mal geraten, das sei nichts Unnormales, sagen Psychologen. Deshalb gibt es Hilfe und professionelle Beratungsangebote. Hier können Sie auch anonym bleiben. Die Telefonseelsorge ist zu jeder Tages- und Nachtzeit unter der Rufnummer 0800/1110111 erreichbar. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 7.8.2020, 16 Uhr