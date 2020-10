Zwei im Odenwald vermisste junge Männer sind von der Polizei gefunden worden. Eine Streife entdeckte sie nahe eines Steinbruchs. Die Beamten hatten tagelang mit einem Großaufgebot nach den 18 und 19 Jahre alten Männer gesucht.

Die beiden Männer waren am vergangenen Freitag zusammen mit zwei Freunden zum Zelten in ein Waldgebiet bei Birkenau (Bergstraße) aufgebrochen. Die Freunde reisten am nächsten Tag wieder ab, während die anderen beiden im Wald blieben. Als sie am nächsten Tag noch immer nicht nach Hause zurückgekehrt waren, suchte man nach ihnen, doch am Zeltplatz waren sie nicht mehr anzutreffen. Lediglich die Schuhe der Gesuchten waren noch da.

Letzte Sichtung am Sonntagnachmittag

Die Beamten gingen davon aus, dass die Verschwundenen berauscht waren und sich in einem hilflosen Zustand befanden. Eine groß angelegte Suche wurde gestartet. Neben einem Hubschrauber und Suchhunden kam ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk zum Einsatz. Mit Fotos wurde auch die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten. Zeugen wollten die beiden noch am Sonntag auf dem Wanderweg B9 bei Birkenau gesehen haben.

Eine Polizeistreife fand die Gesuchten jetzt im Bereich eines Steinbruchs zwischen Birkenau und Weinheim, nur wenige Kilometer vom Ort ihres Verschwindens entfernt. Es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut, so die Polizei. Darüber, was die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer in den vergangenen Tagen gemacht haben und warum sie verschwanden, konnten sie nach Worten der Sprecherin noch nicht befragt werden.

Sendung: hr3, 21.10.2020, 14 Uhr