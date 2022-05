Großfeuer auf Recyclinghof in Frankfurt

Auf einem Betriebsgelände in Frankfurt-Fechenheim hat am Samstagabend Schrott gebrannt. Stinkender Qualm zog in benachbarte Stadtteile. Die Feuerwehr löschte mit einem Großaufgebot.

Auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs in Frankfurt-Fechenheim ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Worten eines Feuerwehrsprechers war ein großer Schrottberg in Brand ge- raten. Eine riesige Rauchsäule stand über dem Gelände.

Stinkende Wolke in Riederwald und Ostend

Der Rauch in Richtung Riederwald und Ostend. Der Sprecher sprach von einer Geruchsbelästigung. Von einer Gefahr gehe man nicht aus. Anwohner wurden dennoch gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine entsprechende Meldung wurde auch über Warn-Apps verbreitet.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Einsatz könne sich bis Mitternacht hinziehen, sagte der Sprecher. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnte er zunächst keine Angaben machen.