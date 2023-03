Mehr als 100 Ermittler haben im Rhein- Main-Gebiet Wohn- und Geschäftsräume eines der Steuerhinterziehung verdächtigten Familienclans durchsucht.

Dabei stellten sie mehr als 110.000 Euro Bargeld, fünf Luxus-Autos sowie Schmuck sicher, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Dienstag mitteilte. Im Visier der Fahnder standen demnach drei 23, 26 und 29 Jahre alte Männer und eine 33-jährige Frau. Sie sollen mit teuren Autos gehandelt und gezielt die Umsatzsteuer hinterzogen haben. Den Steuerschaden gaben die Behörden mit 360.000 Euro an.