Mit einer groß angelegten Razzia in Wohnungen und Geschäftsräumen ist die Polizei in Hessen und anderen Bundesländern gegen die Drogenkriminalität vorgegangen. Es gab Festnahmen.

Razzia gegen Dealer und Drogenköche

Bei dem Großeinsatz gegen Rauschgiftkriminalität sind am Montagmorgen zahlreiche Privat- und Gewerbeobjekte durchsucht worden, wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) dem hr mitteilte. Der Einsatz habe sich schwerpunktmäßig nicht nur auf Hessen, sondern unter anderem auf Nordrhein-Westfalen erstreckt.

Es gab laut LKA Festnahmen. Dabei sei es auch um Waffenbesitz gegangen. Details über die Zahl der festgenommenen Menschen, die eingesetzten Polizisten und die Ermittlungen wollen die Ermittler am Dienstag bekanntgeben.

Ausgangspunkt für die großangelegte Aktion sei das Auswerten eines verschlüsselten Messenger-Dienstes gewesen, erklärte eine LKA-Sprecherin. Da dieses Krypto-Netzwerk auch außerhalb von Deutschland genutzt worden sei, erstreckten sich die Ermittlungen weltweit. Auf die Hersteller, Dealer und Hintermänner der Drogengeschäfte kamen die Ermittler durch entschlüsselte Krypto-Chats.

Drogenhersteller in Frankfurt festgenommen

Schlag gegen organisierte Kriminalität

Auch eine Lagerhalle in Kassel wurde von Ermittlern durchsucht.

Zuvor hatte die Bild-Zeitung von der Großrazzia berichtet. Nach den Recherchen sollen zehntausende Ermittler weltweit in einer koordinierten Aktion gegen die organisierte Kriminalität zugeschlagen haben.

Im Frankfurter Stadtteil Bockenheim wurde laut Bild-Zeitung am Montagmorgen ein mutmaßlicher Drogenkoch festgenommen. Eine Einheit stürmte demnach das Wohnhaus, in dem er Rauschgift im großen Stil hergestellt haben soll. Ein weiterer Zugriff fand den Angaben zufolge in Wächtersbach statt. Zwei junge Männer aus dem Main-Kinzig-Kreis sollen großflächig mit Drogen gehandelt haben. Sie sollen von Spezialkräften festgenommen worden sein. Auch in Kassel wurden Privat- und Gewerbeobjekte von der Polizei durchsucht.