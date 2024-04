Wer im Supermarkt mit EC-Karte zahlen wollte, bekam am Donnerstagmorgen Schwierigkeiten.

Wer im Supermarkt mit EC-Karte zahlen wollte, bekam am Donnerstagmorgen Schwierigkeiten. Bild © dpa

Ausfälle bei der Kartenzahlung in Geschäften

Kartenzahlung in Geschäften wegen Technik-Panne gestört

Eine technische Störung bei der Sparkasse hat für Probleme bei der Zahlung mit EC-Karten gesorgt. Tausende Kunden meldeten Ausfälle, betroffen waren unter anderem Supermärkte.

Viele Kunden haben ihre Einkäufe am Donnerstag zeitweise nicht mit ihrer Girocard zahlen können. Zahlungen in Geschäften mit Karten aus der Sparkassengruppe seien am Vormittag für etwa zwei Stunden nicht möglich gewesen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV). Inzwischen sei der Fehler behoben.

Beim Einsatz eines internen Verschlüsselungsverfahrens traten den Angaben zufolge Störungen auf. Diese führten dazu, dass Bezahlkarten am Terminal einzelner Händler abgewiesen wurden. In der Folge könne es derzeit noch zu Beeinträchtigungen beziehungsweise Abbrüchen bei einzelnen Transaktionen kommen, teilte der DSGV mit.

Tausende Störungsmeldungen

Auf dem Portal allestörungen.de gingen am Morgen allein für die Sparkasse bundesweit mehrere tausend Meldungen ein. Für andere Banken wurden dort ebenfalls vereinzelt Ausfälle gemeldet. Sprecherinnen der Commerzbank sowie der Volks- und Raiffeisenbanken teilten mit, von dem Ausfall bei der Kartenzahlung nicht betroffen gewesen zu sein.

Ausfälle bei Rewe, Lidl und Co.

Auf X (ehemals Twitter) berichteten Kunden, dass sie ihre Einkäufe in Supermärkten nicht mit EC-Karte bezahlen konnten - unter anderem bei Rewe und Lidl. Auch andere Geschäfte waren demnach betroffen.

Eine Sprecherin der Rewe-Gruppe bestätigte dem hr, dass es zwischen 7.20 Uhr und 9.50 Uhr zu Ausfällen gekommen sei. Einige Sparkassen-Kunden hätten in dieser Zeit nicht mit Karte zahlen können.