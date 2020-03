Die Evakuierung in Darmstadt geht voran, die Entschärfung selbst verzögert sich aber. Rund 9.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.

Die Bombenentschärfung in Darmstadt lief am Freitagmittag nicht mehr ganz nach Plan. Um 11 Uhr meldeten die Beamten, ein Großteil des Sperrgebietes sei bereits geräumt. Einzelne Personen seien aber noch in dem betroffenen Bereich. "Sobald die Räumung beendet ist, können die Entschärfer mit ihrer Arbeit beginnen." Ursprünglich sollte das Gebiet bereits um 11 Uhr für die Entschärfung freigegeben sein.

Polizei Südhessen @Polizei_SuedHE #Weltkriegsbombe #Darmstadt Ein Großteil des Sperrgebiets ist bereits geräumt. Einzelne Personen befinden sich noch im betroffenen Bereich und werden durch unsere KollegenInnen angesprochen. Sobald die Räumung beendet ist, können die Entschärfer mit ihrer Arbeit beginnen. [zum Tweet]

Um die Sicherheit der Anlieger zu gewährleisten, wurde am Freitag ein Gebiet rund um den Messplatz im Radius von etwa 750 Metern evakuiert. Betroffen sind rund 9.000 Menschen. Schulen im Evakuierungsbereich blieben geschlossen, auch Kindertagesstätten waren zu.

Wegen Corona eigenständig Ausweichmöglichkeiten suchen

Weitere Informationen Infotelefon für Bürger Für Fragen der Bürger rund um die Evakuierung hat die Stadt bei der Feuerwehr Darmstadt ein Infotelefon eingerichtet. Unter der Nummer 06151-132060 können sich Anwohner bis 16 Uhr informieren. Ende der weiteren Informationen

Wegen des Coronavirus sollten alle Betroffenen sich nach Angaben der Stadt eigenständig Ausweichmöglichkeiten bei Freunden oder Verwandten suchen. In den beiden Ausweichquartieren Kasinohalle und Darmstadtium wurden rund 800 bis 900 Menschen erwartet. Um 10 Uhr hielten sich dort lediglich 17 beziehungsweise 60 Menschen auf.

Nach den Kontrollen von Polizei und Feuerwehr sollen Experten des Kampfmittelräumdienstes die Zünder aus der amerikanischen 500-Kilo-Fliegerbombe entfernen und den Sprengsatz unschädlich machen.

Sendung: hr-iNFO, 13.03.2020, 9 Uhr