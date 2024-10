Großvater stirbt bei Brand in Herborn - mehrere Familienmitglieder verletzt

Ein 83-Jähriger ist bei einem Hausbrand in Herborn ums Leben gekommen. Drei weitere Familienmitglieder wurden verletzt. Ein Enkel rettete sich mit einem Sprung aus dem Obergeschoss vor den Flammen.

Veröffentlicht am 21.10.24 um 07:40 Uhr

Bei einem Brand in diesem Mehrfamilienhaus in Herborn ist ein 83-Jähriger gestorben. Bild © J.R.

Am Sonntagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Herborn (Lahn-Dill) ein verheerender Brand ausgebrochen: Der 83-jährige Großvater der Familie starb, die 74 Jahre alte Großmutter und ein 20-jähriger Enkel konnten sich ins Freie retten. Ein weiterer Enkel rettete sich mit einem Sprung aus dem Fenster im Obergeschoss. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt.

Vier Familienmitglieder nicht zu Hause

Die Großmutter und die beiden Enkel erlitten zudem Rauchgasvergiftungen, sie kamen ins Krankenhaus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Treppe im Haus bereits zusammengebrochen. Der Großvater konnte nur noch tot aus dem Haus geborgen werden.

Insgesamt wohnen laut Polizei acht Familienmitglieder in dem Haus, aber nur vier waren vor Ort, als das Feuer ausbrach. Das Haus der Familie ist nach dem Brand unbewohnbar.

Der Schaden liegt bei rund einer halben Million Euro, schätzt die Polizei. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach rund vier Stunden war das Feuer gelöscht.