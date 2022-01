Die Polizei hat zwei mutmaßliche Tankbetrüger ermittelt, die in den letzten Wochen mindestens drei Mal in Grünberg und an einer A5-Tankstelle Sprit geklaut haben sollen.

Dabei sollen die 17- und 19-Jährigen mit gestohlenen Kennzeichen vorgefahren sein, so die Polizei am Montag. Ihr auffälliger Pkw war den Beamten aufgefallen.