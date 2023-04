Radfahrer sollen es in Frankfurt an einigen Kreuzungen künftig einfacher haben: Ein grüner Pfeil nur für Fahrräder ermöglicht das Abbiegen auch bei roter Ampel. Auch andere hessische Städte haben die Regelung eingeführt.

In Frankfurt können Radfahrerinnen und Radfahrer ab sofort an ausgewählten Kreuzungen auch bei roter Ampel nach rechts abbiegen. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, werden an acht Standorten "Grünpfeile" für Fahrräder angebracht.

An diesen Kreuzungen dürfen Radfahrerinnen und Radfahrer wie bei einem Stoppschild nach einem kurzen Anhalten rechts abbiegen, auch wenn die Ampel rot zeigt. Dabei müssen sie anderen Fahrzeugen die Vorfahrt gewähren.

Grünpfeil soll Wartezeit an Ampeln verkürzen

"Der Grünpfeil für den Radverkehr soll Wartezeiten an roten Ampeln verkürzen und so den Radverkehrsfluss verbessern", sagte Mobilitätsdezernent Stefan Majer (Grüne). Mit dem neuen Verkehrszeichen wolle man mehr Menschen dazu bewegen, Alltagswege mit dem Rad zurückzulegen.

Die Stadt sieht den Grünpfeil als Beitrag für mehr nachhaltige Mobilität. Im ersten Schritt sollen acht "Pilotstandorte" umgebaut werden:

Von der Emser Brücke rechts auf die Europaallee

Aus der Robert-Mayer-Straße rechts auf die Senckenberganlage

Aus der August-Euler-Straße rechts in die Leonardo-da-Vinci-Allee

Aus der nördlichen Schifferstraße rechts in die Walter-Kolb-Straße

Aus der südlichen Schifferstraße rechts in die Walter-Kolb-Straße

Vom Osthafenplatz rechts in die Hanauer Landstraße

Aus der nördlichen Liebigstraße rechts in die Feldbergstraße

Aus der Scheffelstraße rechts in die Friedberger Landstraße

Die Stadt kündigte an, weitere Kreuzungen mit Grünpfeilen auszustatten, wenn das Pilotprojekt erfolgreich verläuft. Dabei gehe es besonders um die Verkehrssicherheit auf den Kreuzungen.

Radfahrer-Grünpfeil auch in anderen hessischen Städten

Den Grünpfeil für Radfahrer als Verkehrszeichen gibt es seit der Neufassung der Straßenverkehrsordnung (StVO) im Jahr 2020. Vorher hatte es einen Pilotversuch der Bundesanstalt für Straßenwesen in neun deutschen Großstädten gegeben - darunter auch Darmstadt.

Nach dem Pilotversuch wurde das Verkehrszeichen auch in anderen hessischen Städten eingeführt, etwa in Marburg , Gießen und Wiesbaden .