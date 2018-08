Tritte gegen den Kopf, Tritte gegen den Oberkörper: Nach einer brutalen Attacke in einer mittelhessischen Dorfschule kam ein Siebenjähriger ins Krankenhaus. Um seine neunjährigen Peiniger kümmert sich jetzt nicht nur die Polizei.

Der Angriff kam in der Pause: Zwei neun Jahre alte Zwillingsbrüder stehen im Verdacht, an der Grundschule des Rabenauer Ortsteils Londorf (Gießen) einen siebenjährigen Jungen krankenhausreif getreten zu haben. Nach dem Vorfall, der sich vergangene Woche ereignet hatte, hat die Polizei das Jugendamt eingeschaltet, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelhessen am Dienstag mitteilte.

Das sei in Fällen mit strafunmündigen Kindern so üblich. Am Vortag war bekannt geworden, dass die Brüder vergangene Woche auf ihren Mitschüler so übel losgegangen sein sollen. Das Opfer erlitt Prellungen an Kopf und Oberkörper und kam zwei Tage lang ins Krankenhaus. Ihm gehe es körperlich schon wieder besser, hieß es von der Polizei.

Motiv noch unbekannt

Warum die Schläger den Jungen angriffen, ist noch unbekannt. Von der Schule in dem 1.900-Einwohner-Dorf war bis Dienstagmittag zu dem Vorfall keine Stellungnahme zu erhalten.

Laut Polizei hatten die beiden Brüder den Mitschüler auf dem Schulhof zunächst beleidigt. Als jener die beiden aufforderte, aufzuhören, hätten die Neunjährigen begonnen, auf das Opfer einzutreten. Eine Lehrerin sei dazwischen gegangen. Zu diesem Zeitpunkt habe noch ein Junge auf das Opfer eingetreten. Er wurde für die Dauer einer Woche vom Schulbesuch suspendiert.

Schulausschluss möglich

Das Schulamt bestätigte den Vorfall, über den die Schulleiterin rasch informiert habe. Ein förmlicher Bericht aus der Grundschule liegt dem Amt aber nach einer Woche noch nicht vor.

Eine Schulpsychologin sei eingebunden worden. Sie habe auch bereits mit den beiden verdächtigen Brüdern gesprochen. Die Schule könnte laut Schulamt weitere Maßnahmen festlegen, auch den Ausschluss der beiden Jungen.

Im vergangenen Jahr sind an Hessens Schulen rund 1.500 Gewaltdelikte angezeigt worden. Nach den Zahlen des Kultusministeriums waren davon 594 Kinder betroffen, 570 Jugendliche, 106 Heranwachsende sowie 211 Erwachsene. Unter den Tatverdächtigen waren demnach 427 Kinder, 812 Jugendliche, 161 Heranwachsende und 259 Erwachsene.

Sendung: hr3, 21.08.2018, 15.00 Uhr