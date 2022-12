Die Grundschule in Calden darf zur Zeit nur von Kammerjägern betreten werden. Denn durch Versorgungsschächte sind Ratten aus der Mehrzweckhalle in das Schulgebäude gelangt. Wie viele es sind, ist unklar.

Ein unschöner Fund beschert den Grundschülerinnen und -schülern in Calden (Kassel) einige Tage schulfrei. Am Mittwochnachmittag wurde Rattenkot im Gebäude entdeckt, seit Donnerstag ist die die Schule deshalb geschlossen.

Die Ratten sollen durch die benachbarte Mehrzweckhalle ins Schulgebäude gelangt sein. Diese steht auf demselben Grundstück wie die Schule und ist mit ihr durch unterirdische Kriechkeller verbunden. Nach Angaben des Landratsamtes sind die Nagetiere über diese Versorgungswege für Kabel und Leitungen eingewandert.

Bisher ausschließlich Kot entdeckt

Wie viele der Nager durch die Gänge der Grundschule huschen, ist unklar. Bisher wurden ausschließlich die Hinterlassenschaften der Tiere entdeckt. Da Ratten potenziell Krankheiten und Parasiten übertragen können, wurde die Schule sicherheitshalber geschlossen. Zuerst hatte die Zeitung HNA berichtet.

Eine Firma, die auf Schädlingsbekämpfung spezialisiert ist, hat Kammerjäger in die Schule geschickt. Sie sind derzeit die einzigen, die das Gebäude betreten dürfen. Eine Sprecherin des Landkreises Kassel versicherte, dass zusätzlich am Montag die Reinigungskräfte das Schulgebäude und die Sporthalle gründlich putzen und sämtliche Rückstände entfernen werden. So soll gewährleistet werden, dass der Unterricht am Dienstag wieder stattfinden kann.