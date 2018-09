Schädlingsbekämpfung in Espenau

Ekel-Alarm im Klassenzimmer: Die Grundschule in Espenau bleibt wegen einer Kakerlakenplage vorerst geschlossen. Am Wochenende rückt der Kammerjäger an, für fast 200 Schüler fällt tagelang der Unterricht aus.

Das Gebäude der Grundschule in Espenau (Kassel) ist wegen Kakerlakenbefalls seit Donnerstagnachmittag geschlossen. Das bestätigte ein Sprecher des Kreises am Freitag.

Unterricht fällt tagelang aus

Für fast 200 Kinder fällt somit der Unterricht aus. Am Freitag sollte es es eine Not-Betreuung auf dem Schulhof geben, der reguläre Unterricht wird laut Planung erst am kommenden Mittwoch wieder aufgenommen.

Der Hausmeister der Schule hatte die ungebetenen Gäste am Mittwochabend entdeckt. Die Schaben hätten sich in mehreren Teilen des Schulgebäudes breit gemacht. Bereits einige Tage zuvor hatte ein Schüler eine Kakerlake in seinem Rucksack gefunden.

Kammerjäger rücken am Wochenende an

In einer Krisensitzung einigten sich Schule, Gesundheitsamt und der Kreis als Schulträger am Donnerstag auf eine Schließung, wie die HNA berichtet.

Am Wochenende sollen dann Schädlingsbekämpfer dem Ungeziefer auf den Leib rücken. "Danach wird ein Putzteam das Gebäude grundreinigen", sagte der Kreissprecher. Was die Ursache für den Kakerlakenbefall ist, ist bislang noch ungeklärt.

Sendung: hr-iNFO, 07.09.2018, 7 Uhr