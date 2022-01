Der ehemalige Leiter einer Grundschule in Rotenburg an der Fulda soll Kinder sexuell missbraucht und Kinderpornografie im Internet verbreitet haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sagte am Mittwoch, der Mann sitze bereits seit Mitte Dezember in Untersuchungshaft. Dem 46-Jährigen werden demnach Kindesmissbrauch, der Missbrauch von Schutzbefohlenen und die Verbreitung sogenannter Kinderpornografie im Internet vorgeworfen.

Nach hr-Informationen liegt die Grundschule, die der Beschuldigte einige Jahre leitete, in Rotenburg an der Fulda. Wie viele Kinder betroffen sind, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen seien noch in einem frühen Stadium, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Unklar ist bisher auch, ob er sich in seiner früheren Funktion als Rektor an den Kinder verging oder ob die Taten in einem anderen Kontext standen.

Schulamtsleiter "erschüttert und bestürzt" über die Vorwürfe

Das zuständige Schulamt des Kreises Hersfeld-Rotenburg habe "sehr kurzfristig" von den Vorwürfen und Ermittlungen gegen den ehemaligen Schulleiter erfahren, sagte der Geschäftsführende Schulamtsleiter, Jürgen Krompholz, dem hr. Der Mann sei zuletzt im Mai 2021 im Dienst gewesen - seitdem sei er nach vorangegangener langer Krankheit im Ruhestand. Man habe ihn stets als engagierte, charismatische Persönlichkeit erlebt und sei nun erschüttert und bestürzt über die völlig unerwarteten Vorwürfe, sagte Krompholz.

Die Vorwürfe halte das Schulamt für sehr schwerwiegend. Krompholz versprach, nun "alles zu tun", um die Betroffenen zu unterstützen. Deshalb werde das Schulamt einen Krisenstab bilden, der aus der Amtsleitung, einer juristischen Beratung und dem schulpsychologischen Dienst bestehen soll. Auch über die Einrichtung einer Hotline für Betroffene werde nachgedacht.

Beschuldigter leitete offenbar Einzelcoachings für Kinder

Nach Informationen von Osthessen-News hat der Beschuldigte selbst einen Sohn und bot in seiner Freizeit Workshops und Einzelcoachings für Kinder an. Dem Bericht zufolge fertigte er auch selbst pornografisches Material an.

Laut Bild-Zeitung wohnte der Mann zuletzt in Göttingen (Niedersachsen). In Verdacht geraten sei er zuerst in den USA, berichtet die Zeitung außerdem. Dort hätten die Behörden Chats ausgewertet und die Ermittler in Hessen verständigt.