In Kirchhain ist an einem Bahnübergang ein Güterzug entgleist. Der Streckenabschnitt musste für Stunden gesperrt werden.

Die vier hinteren Waggons des Güterzuges waren am Freitagvormittag aus dem Gleis gesprungen, einer kippte um, wie die Polizei am Freitag berichtete. Der Bahnübergang in der Niederrheinischen Straße in Kirchhain (Marburg-Biedenkopf) wurde deshalb gesperrt.

Verletzt wurde niemand. Da der Zug der Ohmtalbahn erst beladen werden sollte, sind keine Materialien herausgefallen.

Hoher Sachschaden entstanden

Die entgleisten Waggons konnten bis zum Nachmittag wieder auf die Schienen gehoben werden. Gegen 13.30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Die Bundespolizei Koblenz twitterte, es sei ein hoher Sachschaden entstanden, der nach ersten Ermittlungen im sechsstelligen Bereich liegen dürfte. Der umgekippte Waggon beschädigte den Bahnkörper und die Signaltechnik.

Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden. Der Zug war beim Überfahren einer Weiche entgleist.

Der Bahnübergang in Kirchhain musste gesperrt werden. Bild © Bundespolizei Kassel

Die Strecke ist eine reine Güterverkehrsstrecke, die Hauptstrecke zwischen Kassel und Frankfurt war von dem Unfall nicht betroffen.

Sendung: hr-iNFO, 4.5.2018, 11.00 Uhr