Beim rassistischen Anschlag von Hanau hat es offenbar weitere Einsatzpannen der Polizei gegeben. Ein neues Gutachten der Forschungsagentur Forensic Architecture zeigt: Die Polizei hat das Haus des Attentäters in den Stunden nach dem Anschlag nicht richtig bewacht.

Audiobeitrag Audio Anschlag von Hanau: Es gab weitere Einsatzpannen der Polizei Audio Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Es sind beeindruckende Bilder – die Aufzeichnungen eines Polizeihubschraubers. Sie zeigen den Hanauer Stadtteil Kesselstadt in der Nacht des Anschlags von oben: den Tatort am Kurt-Schumacher-Platz, reges Treiben vor der "Arena-Bar", in der wenige Minuten zuvor tödliche Schüsse fielen, und die Nachbarschaft des Hauses des Attentäters.

Die Aufzeichnungen zeigen: Beim Einsatz der Polizei in der Tatnacht hat es weitere Pannen gegeben. "Die Polizei hat in der Tatnacht versagt", sagt Bob Trafford, Projektleiter der Forschungsagentur Forensic Architecture. Die Rechercheure haben die Bilder ausgewertet und sich nach eigenen Angaben durch tausende Seiten Ermittlungsakten gearbeitet.

Aufnahme aus dem Polizeihubschrauber Bild © Polizei Hanau/Forensic Architecture

Bei dem Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020 ermorderte der 43-jährige Hanauer Tobias R. aus rassistischen Motiven neun Hanauer Bürger mit Migrationshintergrund. Anschließend erschoss der Attentäter seine Mutter und sich selbst in seinem Elternhaus.

Haus des Attentäters war nicht richtig bewacht

In ihrem Gutachten zeigt Forensic Architecture, dass die Polizei das Haus des Attentäters nach dessen Tat über einen längeren Zeitraum nicht oder nicht richtig bewacht hat - obwohl klar war, wer er war und wo er sich aufhielt. Durch die mangelnde Bewachung hätte der Attentäter fliehen und weitermorden können.

Demnach waren drei Polizei-Einheiten damit beauftragt, das Haus beziehungsweise einen Fluchtweg zu sichern. Doch die Einheiten waren teils falsch positioniert oder haben ihren Standpunkt verlassen. Laut Gutachten hätte der Attentäter zwischen 23.21 Uhr und 0.25 Uhr, also mehr als eine Stunde lang, das Haus unbemerkt verlassen können. Demnach hatte in dieser Zeit kein einziger Beamter die Vordertür des Hauses oder die Hintertür im Garten im Auge.

Piloten wussten offenbar Adresse des Attentäters nicht

"Jeder Bürger und jede Bürgerin in Hessen und in Deutschland sollten von diesem nachlässigen Umgang mit einem gewalttätigen Extremisten schockiert sein", kritisiert Trafford. "Sie haben es nicht geschafft, wichtigste Informationen zum Einsatz und der Ermittlung intern weiterzugeben." Auch das belegen die Aufzeichnungen des Polizeihubschraubers: Die Polizei hat offenbar teilweise nicht richtig miteinander kommuniziert.

So haben die beiden Piloten nie die Adresse des Attentäters erfahren. Der Heli kreiste über dem Stadtteil Kesselstadt, ohne gezielt das Haus des Attentäters zu erfassen – obwohl die Piloten mehrfach danach fragten.

"Wir sind abgehängt", stellte einer der Polizisten fest und fasste zusammen: "Wir haben da unten nichts gesehen, es redet kein Mensch mehr mit uns. Das mit dem Funk funktioniert überhaupt nicht!" Und so kamen die beiden zu einem deutlichen Fazit: "Das Ding ist eine komplette Katastrophe." Sein Kollege: "Ja, totaler Müll!"

Gutachten: SEK hätte früher eingreifen müssen

Hinterbliebene des Anschlags erheben seit Monaten Vorwürfe am Einsatz der Polizei, fragen sich, warum das angeforderte Spezialeinsatzkommando (SEK) stundenlang wartete, bis es eingriff und ins Haus des Attentäters ging. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass das SEK deutlich früher hätte eingreifen müssen.

So hätten die Beamten die Schüsse, mit denen der Attentäter zunächst seine Mutter und anschließend sich selbst tötete, hören müssen. Das geht aus einem Schallexperiment hervor. Die Beamten des SEK haben nach ihrem Einsatz zu Protokoll gegeben, sie hätten keine Schüsse vernommen. Eine Schutzbehauptung, schließen die Forscher von Forensic Architecture: Laut Schallexperiment waren die Schüsse mit rund 100 Dezibel rund um das Haus deutlich zu hören. "Die Polizei hat in der Tatnacht versagt", meint Projektleiter Trafford.

Drei Opfer hätten möglicherweise überleben können

Das neue Gutachten der Forensiker ist Teil der Ausstellung "Three doors". Darin zeigt Forsensic Architecture weitere Punkte rund um den Anschlag auf: So geht es auch um die möglicherweise verschlossene Notausgangstür am Tatort Arena Bar. Die Staatsanwaltschaft Hanau hatte entsprechende Ermittlungen eingestellt, unter anderem mit dem Hinweis, es sei nicht klar, ob die Opfer es überhaupt bis zu dieser Tür geschafft hätten.

In einem Gutachten, das Angehörige im Untersuchungsausschuss im hessischen Landtag präsentierten, kommt Forensic Architecture zum Schluss: Sie hätten es zum Teil schaffen können. Drei der Opfer hätten demnach überleben können.

Die Ausstellung, die sich auch mit dem Fall Oury Jalloh befasst, wird heute im Frankfurter Kunstverein eröffnet.

Im vergangenen Jahr hatten Recherchen des hr, des ARD-Magazins Monitor und des Spiegel ergeben, dass der Notruf der Polizei in der Tatnacht am 19. Februar 2020 unterbesetzt war.