Die Mostereien in Hessen erwarten für dieses Jahr eine gute Apfelernte.

"Der Sommer war sonnig, das hat Zucker in die Äpfel gebracht", sagte der Vorsitzende des Verbandes der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien, Heil, am Mittwoch. Stöffche-Fans könnten sich auf einen süffig-spritzigen Jahrgang freuen. Die in diesen Tagen begonnene Apfelernte dauert noch bis Ende Oktober.