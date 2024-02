Feuerwehr und THW im Einsatz am Mittwoch in Hadamar.

Feuerwehr und THW im Einsatz am Mittwoch in Hadamar. Bild © Julius Tamm (hr)

Das Gasleck in einem Chemiebetrieb in Hadamar beschäftigt die Einsatzkräfte weiter. Nach Behördenangaben trat am Mittwochmorgen kein hochentzündliches Gas mehr aus. Es bleibt allerdings unklar, ob der Tank mittlerweile leer ist.

Videobeitrag Video Pressekonferenz: Schwieriger Einsatz wegen Gasleck in Hadamar Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Rund um das Gasleck in einem Chemie-Unternehmen in Hadamar (Limburg-Weilburg) bleibt die Lage weiter angespannt: Wie Kreisbrandinspektor Frederik Stahl bei einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag mitteilte, ist aktuell unklar, ob sich noch Gas in dem Tank befindet.

Seit Montagvormittag war das hochentzündliche Flüssiggas aus dem mit ursprünglich 150 Tonnen Propangas gefüllten unterirdischen Tank ausgetreten.

Kein Gasaustritt am Mittwochmorgen

Der Sprecher des Kreises Limburg-Weilburg, Jan Kieserg, sagte, bei einer Besichtigung um 6 Uhr morgens sei kein Gas mehr ausgetreten, da die Austrittsstelle komplett vereist war. Die Einsatzkräfte versuchten nun, den Schacht mit warmem Wasser vorsichtig vom Eis zu befreien. "Ziel ist es, die Austrittsstelle freizulegen und dauerhaft zu verschließen", so Kieserg.

Diese Prozedur sei allerdings sehr mühsam, hatte Kreisbrandinspektor Stahl bereits am Dienstag erklärt. Es könnten immer nur zwei oder drei Feuerwehrleute für rund 20 Minuten im Einsatz sein: Zum einen, weil das Gas minus 40 Grad kalt ist, zum anderen, weil die dafür notwendigen Schutzanzüge sehr schwer sind. Die Belastung für die Kräfte sei "sehr hoch".

Bürgermeister: "Weiter Weg, bis Betroffene zurückkönnen"

Hadamars Bürgermeister Michael Ruoff (CDU) erklärte, man wolle so schnell wie möglich erreichen, dass die betroffenen Bürgerinnen und Bürger zurück in ihre Häuser können. "Es ist aber noch ein ziemlich weiter weg, bis wir das hinbekommen", sagte er am Mittwochvormittag. Erst wenn kein Gas mehr austritt, könnten die Einsatzkräfte damit beginnen, das Sperrgebiet rund um das Leck "freizumessen", so Ruoff. Wie lange es bis dahin noch dauert, konnten die Behördenvertreter am Mittwoch nicht abschätzen.

Propangas ist schwerer als Luft, deswegen muss nach Angaben der Stadt vor einer Rückkehr in den Sperrbereich überall gemessen werden, wo sich das Gas noch ansammeln könnte: etwa in der Kanalisation, in Kellern oder tiefer liegenden Bächen. Die Feuerwehr aus dem Kreis Limburg-Weilburg soll dafür Unterstützung aus anderen Regionen bekommen.

Die Stadt Hadamar hat online Telefonnummern bereitgestellt , bei denen Betroffene sich für die Messung in ihren Häusern melden können. Das Fachpersonal brauche dafür für jedes Haus einen Ansprechpartner sowie den Schlüssel, um Zugang etwa zu Kellern zu bekommen. Die Häuser sollen dann Straße für Straße auf Gas kontrolliert werden - "dass nicht mehr so etwas Schlimmes passiert wie vorletzte Nacht", so Ruoff.

Wohnhaus in Trümmern

In der Nacht zum Dienstag war ein Anwohner unerlaubt in sein Haus in der Sperrzone zurückgekehrt. Dabei kam es zu einer Verpuffung, das Gebäude wurde durch die Explosion vollständig zerstört. Daraufhin weiteten die Einsatzkräfte den Radius des Evakuierungsgebiets von 300 auf 400 Meter aus. Insgesamt 740 Menschen sind davon dem Bürgermeister zufolge betroffen. Die meisten kamen bei Verwandten oder Bekannten unter.

Videobeitrag Video Gasleck in Hadamar: Die Sperrzone aus der Vogelperspektive Video Luftaufnahme des Gashandelsunternehmens in Hadamar-Niederzeuzheim, bei dem es zu einem Austritt von Propangas kommt. Bild © picture-alliance/dpa Ende des Videobeitrags

Zwar habe es während der Evakuierung vereinzelt Diskussionen gegeben, doch insgesamt habe die Bevölkerung "gut mitgespielt", sagte ein Polizeisprecher. Spätestens die Explosion des Hauses in der Nacht habe den Menschen vor Augen geführt, wie gefährlich das austretende Gas werden kann.

Kontrolliertes Ausströmen

Am Montag hatten Sicherheitsingenieure mehrfach versucht, das Leck zu schließen - ohne Erfolg. Seither sind sich die Experten einig, dass nur das kontrollierte, vollständige Ausströmen des Flüssiggases als Möglichkeit bleibt, um die Lage zu entspannen, wie Kreisbrandinspektor Stahl sagte.

Einen vergleichbaren Fall habe es bisher nicht gegeben, erklärte Ralf Konermann von der Tyczka Group, einem Anbieter von Flüssig- und Industriegas sowie Wasserstoff, zu dem das betroffene Werk in Hadamar gehört.

Fragen & Antworten Darum ist der Gasaustritt in Hadamar so gefährlich Nach dem Gasaustritt in Hadamar: Wie geht es nun weiter? Wie gefährlich ist eigentlich Propangas? Und wann können die Bewohner zurück in ihre Häuser? Ein Überblick mit den wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel

Notunterkunft eingerichtet, Haustiere versorgt

Die Gemeinde habe eine Notunterkunft in einem Dorfgemeinschaftshaus eingerichtet. Aktuell nähmen aber nur 21 Personen das Angebot in Anspruch, sagte Bürgermeister Ruoff am Dienstag.

Viele Anwohner hatten sich um die Versorgung ihrer im Sperrgebiet zurückgebliebenen Haustiere gesorgt. Die Feuerwehr habe die Tiere inzwischen nach Absprache mit den Besitzern versorgt, berichtete Ruoff.

Innenminister Roman Poseck (CDU) besuchte den Einsatzort am Dienstag. Bild © Marc Klug (hr)

Am Dienstag hatte Innenminister Roman Poseck (CDU) den Einsatzort besucht und den rund 200 Einsatzkräften seinen Dank ausgesprochen. "Sie sorgen für die bestmögliche Sicherheit und Versorgung der Bevölkerung. Besonders hervorheben möchte ich, dass die meisten Einsatzkräfte Freiwillige sind", sagte Poseck. Dieses Engagement verdiene "ganz besondere Anerkennung".

Ermittlungen müssen warten

Auch die Kriminalpolizei müsse weiter warten, bis sie das Sperrgebiet betreten könne, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Solange könne es auch keine Ermittlungen dazu geben, wie genau es in der Nacht zur Verpuffung in dem Wohnhaus kam, in das ein Anwohner unerlaubt zurückgekehrt war.

"Alles, was einen Funkenschlag auslösen kann", komme als Ursache dafür in Frage. Der Strom sei zu dem Zeitpunkt aber im gesamten Sperrgebiet bereits abgeschaltet gewesen, das bloße Betätigen eines Lichtschalters könne es nicht gewesen sein.

Videobeitrag Video Pressekonferenz in Hadamar: Die wichtigsten Aussagen Video Pressekonferenz in Hadamar zum Gasleck im Stadtteil Niederzeuzheim Bild © hr Ende des Videobeitrags

Der Mann hatte sich selbst aus den Trümmern des Gebäudes befreit und kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Drohnenaufnahmen zeigten, dass nur noch ein Schutthaufen von dem Haus übrig blieb, dass rund 120 Meter von der betroffenen Firma entfernt stand.

Jüngste Untersuchung ohne Auffälligkeiten

Auch die Zuständigen der Tyczka Group, auf deren Gelände sich der Vorfall ereignete, können noch nicht auf ihr Betriebsgelände zurück, um die Ursache des Gasaustritts zu klären.

Mutmaßlich habe das "Versagen einer Armatur" zu dem Leck geführt, sagte ein Unternehmenssprecher. Ein Element der Tankkonstruktion, ein sogenannter Flansch, war abgerissen.

Wie es dazu kommen konnte, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Eine technische Überprüfung des Tanks vor gut einem halben Jahr habe keine Mängel offenbart, sagte der technische Leiter des Unternehmens, Ralf Konermann.

Nach Angaben des Regierungspräsidiums Gießen, das als Kontrollaufsicht fungiert, gab es in rund 50 Jahren keine nennenswerten Vorfälle bei dem Unternehmen. Die Stadt Hadamar will am Mittwochnachmittag in einer weiteren Pressekonferenz über das weitere Vorgehen informieren.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen