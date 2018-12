Der bei einer Beerdigung entflohene Straftäter aus der Forensischen Klinik in Hadamar ist gefasst worden. Hinweise aus der Öffentlichkeit führten auf die Spur des Mannes.

Die Flucht eines Häftlings von einer Beerdigung dauerte zweieinhalb Wochen. Bild © Colourbox.de

Zweieinhalb Wochen dauerte die Flucht des 44-Jährigen. Der Straftäter, der wegen zahlreicher schwerer Drogendelikte in der forensischen Psychiatrie in Hadamar (Limburg-Weilburg) untergebracht war, war am 10. Dezember während einer Trauerfeier vom Friedhof im fränkischen Hirschaid bei Bamberg entkommen.

Der von einer Krankenschwester und einem Stationshelfer begleitete Mann nutzte einen unbewachten Moment. Obwohl er an Händen und Füßen gefesselt war, konnte er fliehen und tauchte zunächst unter.

Bei Verwandtem festgenommen

Erst eine Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild brachte schließlich den entscheidenden Hinweis. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnte der 44-Jährige am Donnerstagabend in der Wohnung eines Verwandten in Wächtersbach (Main-Kinzig) aufgespürt werden. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

