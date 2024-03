Auf Karten markieren die Einsatzkräfte die Gebiete, in denen sie die Gasmessungen vornehmen.

Auf Karten markieren die Einsatzkräfte die Gebiete, in denen sie die Gasmessungen vornehmen. Bild © Franco Foraci (hr)

Hälfte der Häuser in Hadamar kontrolliert - bisher kein Gas gemessen

Nach dem Gasaustritt in Hadamar kontrollieren Feuerwehrleute hunderte Gebäude. Bislang schlugen die Messgeräte nicht an. Dem verantwortlichen Chemie-Unternehmen wurde derweil der Betrieb untersagt.

Videobeitrag Video Gasaustritt in Hadamar: Messtrupps kontrollieren Häuser im Sperrgebiet Video Ein Messtrupp im Sperrgebiet. Bild © Alina Leimbach (hr) Ende des Videobeitrags

Nach der Schließung des Lecks an einem Gastank bei einer Chemie-Firma im Hadamaer Ortsteil Niederzeuzheim (Limburg-Weilburg) stehen nun die Wohnhäuser auf dem Prüfstand: Zwölf Messtrupps der Feuerwehr kontrollieren seit Freitagmorgen rund 470 Gebäude, darunter etwa 200 Wohnhäuser, auf Rückstände des hochentzündlichen Propangases.

Bis zum frühen Nachmittag waren 45 Prozent der Gebäude kontrolliert, wie Kreisbrandinspektor Frederik Stahl sagte. In keinem Gebäude sei dabei Gas gemessen worden. Allerdings, erläuterte Stahl, gingen die Messtrupps bei den Kontrollen von außen nach innen vor. Je näher sie dem Firmengelände in der Mitte der Sperrzone kommen, desto wahrscheinlicher wird es also, dass doch noch einmal Gas festgestellt wird.

Gas könnte sich in Kellern abgesetzt haben

Das Gas könnte sich nach Angaben der Feuerwehr etwa in Kellern, Senken oder in Hausanschlüssen abgesetzt haben. Erst wenn sämtliche Gebäude freigetestet sind und der Strom wieder angestellt ist, dürfen die Anwohnerinnen und Anwohner in ihre Häuser zurückkehren.

Sollten die Messgeräte kein einziges Mal anschlagen, könnten die Arbeiten noch am Freitagabend abgeschlossen werden, teilte die Stadt Hadamar mit. Der ganze Zeitplan werde allerdings über den Haufen geworfen, sobald noch einmal Gas festgestellt werde, gab Stahl zu Bedenken.

Sperrzone wird in einem freigegeben

Erst, wenn alle Häuser kontrolliert sind, soll die komplette Sperrzone auf einmal freigegeben werden. Somit ist weiter unklar, wann die Anwohnerinnen und Anwohner in ihre Häuser zurückkehren können. "Ich habe die Hoffnung, dass es übers Wochenende so kommt", sagte der Ortsvorsteher Ewald Schlitt dem hr am Freitag.

"Sicherheit geht vor Schnelligkeit", betonte der Bürgermeister von Hadamar, Michael Ruoff (CDU). Momentan bereitet die Stadt ein Merkblatt für die Betroffenen zum richtigen und sicheren Verhalten bei der Rückkehr in die Häuser vor. Sobald ein Gasgeruch festgestellt werde, sollten sie in jedem Fall sofort die Notrufnummer 112 wählen.

Am späten Nachmittag werde der Verwaltungsstab der Stadt tagen, im Anschluss soll es noch einmal Informationen zum weiteren Vorgehen geben.

Suche nach Ursache

Wieso das Gas aus dem inzwischen geschlossenen Leck in dem Gastank austrat, ist weiterhin unklar. Womöglich wurde bei Wartungsarbeiten ein Ventil am Gastank beschädigt, hatte ein Unternehmenssprecher vermutet. Es sei aber erst seit Kurzem möglich, den Tank zu untersuchen, sagte Bürgermeister Ruoff am Freitag. Das Ergebnis dieser Untersuchung stehe noch aus.

Der Firma wurde der Betrieb auf dem Gelände in Hadamar nach einer Begehung von Regierungspräsidium und Kriminalpolizei untersagt. Es seien bisher zwar alle Auflagen erfüllt worden, erklärte ein Sprecher des Regierungspräsidiums, dennoch müsse zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger nun ein Gutachter die Anlage untersuchen. "Der Fall ist bundesweit ein Präzedenzfall."

Das Unternehmen entschuldigte sich in einem am Freitag veröffentlichten Rundschreiben bei den Anwohnerinnen und Anwohnern für "die Unannehmlichkeiten und Belastungen". "In unserer 100-jährigen Unternehmensgeschichte hat ein derartiger Vorfall bisher noch nicht stattgefunden", hieß es darin. Sobald der Stadtteil wieder sicher sei, wolle man sich auf die Regulierung der Schäden konzentrieren.

Fragen & Antworten Darum ist der Gasaustritt in Hadamar so gefährlich Nach dem Gasaustritt in Hadamar: Wie geht es nun weiter? Wie gefährlich ist eigentlich Propangas? Und wann können die Bewohner zurück in ihre Häuser? Ein Überblick mit den wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel

Rund 750 Menschen mussten Wohnungen verlassen

Seit Montag war das hochentzündliche Flüssiggas aus einem ursprünglich mit 150 Tonnen gefüllten Tank auf dem Gelände des Unternehmens, das unter anderem Gasflaschen für Haushalte abfüllt, ausgetreten. Etwa 750 Menschen hatten deshalb ihre Wohnungen verlassen müssen und bereits vier Nächte außer Haus verbracht.

In der Nacht zum Dienstag war ein Anwohner unerlaubt in sein Haus in der Sperrzone zurückgekehrt. Bei einer Explosion seines Hauses war er schwer verletzt worden. Inzwischen wurde er aus dem Krankenhaus entlassen.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen