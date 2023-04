Weil er die Wohnung seiner ahnungslosen Freundin zum Drogenumschlagplatz umfunktioniert hatte, ist ein 34-Jähriger zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden.

Das hat das Landgericht Frankfurt am Donnerstag entschieden. Die Polizei hatte 2018 in den Räumen in Frankfurt-Bornheim größere Mengen Kokain und Cannabis, 98.000 Euro, eine Geldzählmaschine und Schusswaffen sichergestellt. In den Niederlanden beging der Mann weitere Drogenstraftaten und verbüßte dort vier Jahre und zwei Monate Haft. Daher fiel die Strafe niedriger aus.