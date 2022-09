Weil er am Flughafen mit zwei Kilogramm Kokain erwischt wurde, ist ein Drogenkurier am Dienstag vom Landgericht in Frankfurt zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Der 22-Jährige gab an, er habe von den 5.000 Euro Kurierlohn eine Musikproduktion finanzieren wollen. Das Abspielen eines von ihm gesungenen Rap-Songs im Gerichtssaal konnte sein Verteidiger verhindern.