62-Jähriger in U-Haft Haftbefehl nach versuchtem Mord

Ein 62 Jahre alter Mann sitzt seit einigen Tagen in U-Haft, weil er in der Silvesternacht versucht haben soll, seine Ehefrau in Lich (Gießen) zu töten.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Gießen am Montag mitteilten, soll der Mann mehrfach auf seine 62 Jahre alte Ehefrau geschossen haben, die auf einem Balkon stand. Die Schüsse verfehlten die Frau.