Nach dem illegalen Autorennen mit tödlichem Ausgang auf der A66 hat die Staatsanwaltschaft gegen alle drei Sportwagenfahrer Haftbefehl wegen Mordes beantragt. Nach dem dritten Fahrer wird weiter gesucht.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Haftbefehl gegen Raser wegen Mordes [Audioseite] Audio Diese beiden Fahrzeuge sind auf der A66 völlig ausgebrannt. Bild © Michael Seeboth (hr) Ende des Audiobeitrags

Die beantragten Haftbefehle gegen die drei Männer, die sich am Samstag auf der A66 bei Hofheim mit zwei Lamborghinis und einem Porsche ein Rennen geliefert haben, lauten auf Mord aus niedrigen Beweggründen mit gemeingefährlichen Mitteln. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Montag auf Nachfrage. Die Fahrer hätten den tödlichen Unfall zumindest billigend in Kauf genommen, "wenn man mit solchen Autos mit so großer Geschwindigkeit fährt", sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen.

Keine zweifelsfreie Identifizierung des Todesopfers

Zwei der Fahrer sitzen mittlerweile in U-Haft, nach dem dritten wurde am Montag weiter gefahndet. Der Lamborghini des Flüchtigen war in einem Hofheimer Stadtteil sichergestellt worden. Das Auto soll demnach in Dubai zugelassen sein. Weitere Details nannte ein Polizeisprecher nicht. Auch zu der ums Leben gekommenen Frau machte er keine näheren Angaben. Die Identifizierung sei noch nicht zweifelsfrei. Das Brandgeschehen sei so immens gewesen, dass ein DNA-Test notwendig sei.

Videobeitrag Video zum Video Handyvideo des mutmaßlichen Rennens auf der A66 [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Der 29 Jahre alte Fahrer, der mit seinem Lamborghini in die Mittelleitplanke und anschließend in das Auto des unbeteiligten Frau gekracht war, war zunächst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gekommen. Ein 26 Jahre alter Porsche-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen hatte sich am Samstag der Polizei gestellt. Beide wurden am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.

Gesetz zur Ahndung illegaler Straßenrennen

Vor drei Jahren wurden illegale Autorennen noch als Ordnungswidrigkeit bestraft - sofern es zu keinem Unfall kam. Doch nachdem 2016 in Berlin ein unbeteiligter 69-Jähriger ums Leben kam, reagierte der Bundestag. Er verabschiedete im Oktober 2017 ein Gesetz zur Ahndung illegaler Straßenrennen und schuf einen neuen Straftatbestand. Demnach droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren, wenn dabei ein Mensch ums Leben kommt.

Der Bundesgerichtshof habe in vergleichbaren Fällen schon Mord in Betracht gezogen , sagte der Frankfurter Verkehrsrechtsanwalt Thomas Schad zu hessenschau.de. Für eine Bewertung im konkreten Fall sei es noch zu früh, betonte er. Generell komme es auf die Beweggründe des Fahrers an. Zu berücksichtigen sei etwa, dass der Raser das Auto der unbeteiligten Frau nicht direkt angefahren, sondern erst in die Mittelleitplanke gefahren sei. Außerdem komme es unter anderem darauf an, ob Raser allein im Auto sitzen oder noch das Leben eines oder mehrerer Beifahrer riskierten.

Sendung: hr-iNFO, 12.10.2020, 12 Uhr