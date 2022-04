Nach einer Messerattacke in der Gießener Fußgängerzone am Sonntag soll der mutmaßliche Angreifer am Montag vor den Haftrichter kommen.

Nach Angaben der Polizei besteht Fluchtgefahr. Die Ermittler werfen dem 45-Jährigen gefährliche Körperverletzung vor. Der Mann soll am Sonntag bei einer Veranstaltung einen Mann mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt haben.