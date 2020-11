Wegen Drogenhandels im großen Stil muss ein 22-Jähriger aus Hünfeld (Fulda) für viereinhalb Jahre ins Gefängnis.

Das Landgericht Fulda sah es am Dienstag als erwiesen an, dass er als Mitglied einer Bande fast drei Jahre lang regelmäßig als Geldkurier im süddeutschen Raum unterwegs war. So verdiente er über 30.000 Euro. Seine Bande handelte mit Drogen für fast 260.000 Euro.