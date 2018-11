Front des Land- und Amtsgerichts in Frankfurt

Haftstrafen für Bauinvestoren wegen Steuerbetrugs in Millionenhöhe

Fünf Geschäftsleute müssen wegen millionenschwerer Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit mehrere Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Frankfurt lehnte Bewährungsstrafen in seinem Urteil am Montag ab. Auch ein Arzt aus Frankfurt gehört zu den Verurteilten.

Die fünf Bauinvestoren sollen den Staat um knapp zehn Millionen Euro geprellt haben. Wegen millionenschwerer Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung müssen die Angeklagten nun für mehrere Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Frankfurt verurteilte am Montag einen 41-Jährigen zu vier Jahren und neun Monaten Haft. Die übrigen vier Angeklagten im Alter zwischen 36 und 51 Jahren erhielten Strafmaße von bis zu drei Jahren und neun Monaten.

Nach Überzeugung des Gerichts hatten sie seit 2010 Steuern und Sozialabgaben in Höhe von insgesamt mehr als zehn Millionen Euro hinterzogen. Die Staatsanwaltschaft hatte den Geschäftsleuten vorgeworfen, mit Hilfe eines Firmengeflechts Immobilien im dreistelligen Millionenwert erworben zu haben. Diese seien weitgehend durch in Schwarzarbeit beschäftigte Arbeiter saniert worden.

In dem seit Mitte Januar vor der Wirtschaftsstrafkammer laufenden Prozess hatten die Angeklagten die Vorwürfe weitgehend eingeräumt. Nach Einschätzung des Gerichts hätten die im Immobiliengeschäft erfahrenen Geschäftsleute von ihren steuerlichen Pflichten wissen müssen. Bis zu ihrer Festnahme seien aber keine Bauabzugs- und Umsatzsteuern angemeldet worden.

"Moderne Form des Sklavenhandels"

Einer der Hauptangeklagten ist ein Frankfurter Arzt, gegen den es im Westend immer wieder Demonstrationen wegen seines Geschäftsgebarens gegeben hatte. Laut Urteil ermöglichte er aufgrund seines Ansehens den Zugang zu exponierten Objekten und Geldgebern.

Der Vorsitzende Richter sprach von einer modernen Form des Sklavenhandels. Während die Angeklagten über den Kauf eines dritten Ferraris nachgedacht hätten, hätten sie ihre vorwiegend rumänischen Arbeiter in runtergekommenen Häusern untergebracht und ihnen einen Stundenlohn von sieben Euro bezahlt.

Der Arzt hatte vor Gericht auf das "Chaos in der Buchhaltung" der verschiedenen Gesellschaften hingewiesen, die zu den hinterzogenen Steuern und Sozialabgaben geführt habe. Die Richter hielten vor allem dem Arzt strafmildernd zugute, dass er den Schaden wiedergutgemacht habe. Angesichts der hohen Summen sei dennoch nicht an Bewährungsstrafen zu denken gewesen, hieß es in der Urteilsbegründung.