Wegen eines Tresordiebstahls mit anschließender Verfolgungsjagd müssen vier Männer im Alter von 27 bis 35 Jahren hinter Gitter.

Das Landgericht in Frankfurt verurteilte sie am Dienstag zu Haftstrafen von bis zu vier Jahren. Die Tat im August 2019 hatte massive Verkehrsbehinderungen in der Stadt ausgelöst.