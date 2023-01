Bei einem Polizeieinsatz in Haiger (Lahn-Dill) hat ein Beamter am Samstagabend einen Schuss abgegeben.

Zeugen hatten die Polizei gerufen, weil sich zwei Männer an einem Mini-Bagger an einem Tennisplatz in Sechshelden zu schaffen machten. Als die Beamten eintrafen, sprangen die Unbekannten in ein Fahrzeug und rasten laut Mitteilung auf die Polizisten zu. Einer von ihnen schoss demnach auf den Reifen des Wagens und brachte diesen zum Halt.

Der Beifahrer konnte direkt festgenommen werden. Der Fahrer flüchtete und stellte sich später der Polizei. Weitere Informationen gab es mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen am späten Samstagabend nicht.