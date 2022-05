Unbekannte Täter haben einen Gehweg in einem Park in Kassel mit Hakenkreuzen, dem Wort "Hitler" sowie Herzen besprüht.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte am Sonntag eine Passantin die Schmierereien gemeldet. Die 5,5 mal 1,5 Meter großen Sprühereien in blauer Farbe seien vermutlich in der Nacht zum Sonntag auf den Asphalt aufgebracht worden. Die Polizei ermittelt.