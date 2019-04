Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag auf dem Niddaplatz in Bad Vilbel (Wetterau) die Sitzmöbel eines Restaurants in Form eines Hakenkreuzes aufgestellt.

Wie die Polizei am Montag berichtete, wird nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Gesucht wird nach Zeugen.