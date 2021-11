Hakenkreuz in Schule geschmiert

Einbrecher randalieren Hakenkreuz in Schule geschmiert

Einbrecher haben am Wochenende in einer Schule in Rüsselsheim (Groß-Gerau) randaliert und ein Hakenkreuz auf ein Plakat gemalt.

Nach Angaben der Polizei vom Dienstag entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Die Behörde ermittelt unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.