Bei Wohnungsdurchsuchungen in Glauburg und Rosbach haben Ermittler nicht nur kiloweise Drogen sichergestellt. Sie fanden auch Bargeld in Höhe von knapp 500.000 Euro. Einer der beiden Verdächtigen kam in U-Haft.

Bargeld in Höhe einer knappen halben Million Euro, kiloweise Drogen und mehrere Mobiltelefone haben Ermittler bei einer Razzia in der Wetterau beschlagnahmt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Gießen am Dienstag mitteilten, fanden die Maßnahmen am vergangenen Dienstag (1. August) statt.

Durchsucht wurden insgesamt vier Wohnobjekte in Rosbach vor der Höhe und Glauburg (beide Wetterau). Gegen zwei 37 und 39 Jahre alte Männer habe der Verdacht des Handels mit Drogen und Betäubungsmitteln "in nicht geringen Mengen" bestanden. Dieser Verdacht hat sich erhärtet.

Haftbefehl gegen 39-Jährigen erlassen

Einer der beiden Verdächtigen befindet sich nun in Untersuchungshaft. Wie die Behörden mitteilten, erließ der Haftrichter des Amtsgerichts Friedberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen den 39-Jährigen Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Er und sein mutmaßlicher Komplize sollen mehrere Jahre lang mithilfe "kryptierter Handydienste" Betäubungsmittel zum Kauf angeboten haben.

Sogenannte kryptierte Handydienste dienten dazu, dass man den Besitzer des Mobiltelefons nicht zurückverfolgen und die Kommunikation anonymisiert ablaufen könne, erklärte der zuständige Gießener Staatsanwalt Volker Bouffier bereits in einem ähnlichen Fall im Juni gegenüber der Frankfurter Neuen Presse .

Marihuana, Amphetamin und Haschisch sichergestellt

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler nach eigenen Angaben neben dem Bargeld und diversen Mobiltelefonen eineinhalb Kilo Marihuana, ein Kilo Amphetamin sowie 300 Gramm Haschisch.

Weitere Informationen und Hintergründe zu den Ermittlungen teilte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit.

