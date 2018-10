Ausgebranntes Autos und ausgebrannter Anhänger mit Zigarettenschachteln am Montagmorgen auf der A671.

A671 bei Hochheim am Main

Diese Zigaretten gingen schneller in Rauch auf als geplant: Nach einem Auffahrunfall auf der A671 bei Hochheim am Main hat ein Lkw gebrannt, der mit Glimmstängeln beladen war. Drei Menschen wurden verletzt.

Bei dem Unfall mit einem Lastwagen und vier Autos auf der A671 bei Hochheim am Main (Main-Taunus) am frühen Montagmorgen ist ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro entstanden. Der mit Zigaretten beladene Lkw und eines der Autos gingen in Flammen auf, wie die Polizei berichtete.

Die Beamten sperrten die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Hochheim-Süd und Hochheim-Nord in Fahrtrichtung Wiesbaden komplett. Die Sperrung sollte voraussichtlich bis Montagnachmittag dauern.

Lkw-Fahrer zum Spurwechsel gezwungen

Der Lkw hatte nach ersten Ermittlungen gegen 5.45 Uhr die Spur gewechselt, weil auf dem rechten Fahrstreifen ein Wagen wegen eines defekten Motors stand. In der Folge fuhr ihm ein Auto hinein. Ein weiteres Auto schob sich auf den Lastwagen und fing Feuer. Die Flammen griffen von dort auf den Lastwagen-Anhänger über.

"Die Zigaretten sind in Rauch aufgegangen, deswegen ist der Schaden so hoch", sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 500.000 Euro - wohlgemerkt ohne Einbeziehung der Fahrzeugschäden, deren Höhe sei noch unklar.

Feuerwehr löscht Glutnester im Lkw-Anhänger

Drei Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge sollten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr löschte zunächst noch Glutnester in der Ladung des Lastwagens.

