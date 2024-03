Halloween-Festival auf der Burg Frankenstein in Mühltal. (Archivfoto)

Grünes Licht für Halloweenfestival in Königstein

Halloween-Festival soll einmalig in Königstein stattfinden

Eines der größten Halloween-Spektakel Deutschlands soll nun doch auf der Burg Königstein stattfinden. Die Stadtverordneten votierten trotz Kritik für die Austragung - und machten dem Veranstalter einige Auflagen.

Im Streit um das Halloween-Festival auf der Burg Königstein ist nach wochenlangen Diskussionen am Donnerstagabend die Entscheidung gefallen: Die Stadtverordneten stimmten mehrheitlich für den Antrag der Grünen und damit für eine Austragung des Events in diesem Jahr, wie die Stadt am Freitagmorgen mitteilte.

Veranstalter soll Fledermäuse schützen

Nun soll dem Vorvertrag, den noch der vorherige Bürgermeister Leonhard Helm (CDU) unterschrieben hatte, ein Hauptvertrag mit dem Veranstalter Halloween Veranstaltungs GmbH folgen - erst einmal aber nur für ein Jahr. Anfang kommenden Jahres solle dann erneut beraten und beschlossen werden, ob ein weiterer Vertrag mit dem Veranstalter gewünscht werde, erklärte die Stadt.

Weitere Informationen Halloween-Spektakel verlässt Burg Frankenstein Das Gruselspektakel fand seit 1977 auf Burg Frankenstein in Mühltal (Darmstadt-Dieburg) statt. Das Aus als Spielstätte für die erstmals im 13. Jahrhundert erwähnte Burg Frankenstein stand allerdings schon länger fest. Seit Jahren nötige Sanierungen an den alten Mauern und auch beim Restaurantbetrieb sollen nach Auslaufen des Pachtvertrags Ende 2023 umgesetzt werden. Sie sollen bis 2028 dauern. Ende der weiteren Informationen

Mit dem Vertrag sollen "veränderte Rahmenbedingungen" und damit einige Verpflichtungen für den Veranstalter einhergehen: So soll er unter anderem ein Verkehrskonzept mit Shuttle-Bussen umsetzen und den Müll selbst entsorgen. Außerdem soll er den Schutz der Fledermäuse auf der Burg sichern, die in der kalten Jahreszeit Rückzugsort für die Tiere ist.

"Zu groß, zu laut und zu teuer"

Der Entscheidung war viel Kritik vorausgegangen: Eine fraktionsübergreifende Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung wollte die Ansiedelung des Festivals verhindern, allen voran die Aktionsgemeinschaft Lebenswertes Königstein (ALK). Sie wollte den Vorvertrag auflösen. Die Veranstaltung passe nicht zur Kleinstadt Königstein, sei zu groß, zu laut und zu teuer. Das Festival hatte in den Vorjahren immer für jeweils drei Wochen auf Burg Frankenstein in Mühltal (Darmstadt-Dieburg) stattgefunden und mehr als 2.000 Besucherinnen und Besucher pro Abend gezählt.

Trotz der großen Vorbehalte stimmten die Stadtverordneten am Ende für das Halloween-Spektakel, denn eine Auflösung des Vorvertrags hätte - so die Befürchtung - eine Vertragsstrafe im fünfstelligen Bereich nach sich ziehen können.

Königsteins Ex-Bürgermeister Helm hatte seine Unterschrift unter den Vorvertrag ohne Einbindung von Magistrat und Stadtparlament als ein "ganz normales Verfahren" verteidigt. Allerdings räumte er ein, es sei versäumt worden, den Vertrag mit einem sogenannten Gremienvorbehalt zu versehen. Dann hätte der Vertrag erst durch die Zustimmung der entsprechenden Gremien Gültigkeit erlangt.

Gruselspektakel seit 1977 auf Burg Frankenstein

Der neue Vertrag soll erst dem Haupt- und Finanzausschuss am 2. Mai und dann der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden. Trotz der neuen Auflagen dürfte Veranstalter Ralph Eberhardt diesen auch unterzeichnen: Gegenüber Hitradio FFH zeigte er sich bereits erleichtert über die Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung: "Für Königstein ist das Event ein Gewinn."