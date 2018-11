Halloween-Streiche sind das eine, Straftaten das andere: Etliche Feierwütige im Gruselkostüm überschritten auch dieses Jahr vielfach die Grenzen des Erlaubten. Fahrzeuge und Häuser wurden beschädigt.

Üble Streiche, Attacken gegen Menschen und Vandalismus haben auch in diesem Jahr die Partys an Halloween überschattet. In Frankfurt wurden Polizisten und Feuerwehrleute bei einem Einsatz mit Steinen beworfen. Zudem sei ein Fahrgast in einem Bus von einem Stein getroffen und leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In der Mainmetropole wurden in der Nacht mehrere Straßen- und U-Bahnen aus dem Verkehr gezogen, nachdem sie mit Eiern und Steinen beworfen worden waren.

Maskierter Mann vorm Fenster erschreckt Frau

Einen gehörigen Halloween-Schrecken bekamen ein Elfjähriger in Bruchköbel (Main-Kinzig-Kreis) und eine Frau in Kassel. Der Junge fühlte sich von einem Mann mit einer Kettensäge bedroht. Bei der Frau stand mitten in der Nacht ein maskierter Mann vor dem Fenster. Als sie laut schrie, flüchtete dieser laut Polizeiangaben. Kurz darauf sei er jedoch zurückgekehrt und habe sich bei der Frau entschuldigt.

In Neu-Anspach (Hochtaunus) zündeten vermutlich Jugendliche mehrere Altpapiertonnen an. Die Feuerwehr musste mehrmals ausrücken und löschen. Die Polizei kontrollierte zwar einige Fußgängergruppen, dennoch loderten immer neue Feuer auf. Erst als die Beamten massiver auftraten, beruhigte sich laut Polizeibericht die Lage. Angezündete Abfalleimer gab es auch in Baunatal (Kassel).

Viele Eier gegen etliche Wände

Unter anderem in Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) ärgerten sich mehrere Hausbesitzer über Eierwürfe. In einem Fall warfen Jugendliche mindestens fünf rohe Eier gegen eine Hauswand. Die Reinigungskosten betragen laut Polizei 1.000 Euro. 200 Euro dürfte die Reparatur einer Scheibe in einem anderen Haus kosten, gegen das ein Ei und ein Stein flogen. Vor einem weiteren Haus in Dillenburg rissen Halloween-Vandalen Pflanzen aus Betonkübel und warfen diese sowie weiteren Unrat auf einen Balkon. Schaden: 300 Euro.

Aus dem Ruder liefen auch Halloween-Aktivitäten in Lich (Gießen). Unbekannte warfen am Mittwoch gegen 20:45 Uhr mehrere rohe Eier gegen die Scheibe einer Schule. Außerdem beschädigten sie einen Briefkasten. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Ganz ähnliche Vorfälle gab es in Ober-Mörlen, Butzbach (beide Wetterau) und in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner): Auch hier flogen Eier gegen Wände. In Butzbach warfen außerdem Unbekannte eine Kakaoflasche auf einen vorbeifahrenden Van. Eine Scheibe wurde beschädigt.

Sendung: hr1, 01.11.2018, 16 Uhr