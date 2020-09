Bildergalerie

1/10 Eindrucksvolles Wetterphänomen: Kerstin Rasch aus Modautal schickte uns via Facebook dieses tolle Foto vom Halo über Hessen.



Das Wort "Halo" stammt übrigens aus dem Griechischen (halos) und heißt so viel wie "Scheibe". Es bezeichnet eine Gruppe optischer Erscheinungen von Ringen, Bögen, Flecken oder Säulen, die durch Spiegelung und Brechung von Licht an in der Luft schwebenden Eiskristallen entstehen. Welche Erscheinung an welcher Stelle des Himmels auftritt, hängt ab von der Größe und Orientierung sowie vom Winkel, unter dem das Sonnenlicht auf die Kristalle trifft. Bild © Privat