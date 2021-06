Junge steckt in Astgabel fest

Ein fünf Jahre alter Junge hat sich am Mittwoch in Hanau derart in der Astgabel eines Baumes eingeklemmt, dass die Feuerwehr ihn befreien musste.

Der Junge habe bei einem Kindergarten im Stadt- teil Großauheim mit Oberschenkel und Knie festgesteckt. Die Einsatzkräfte mussten den Ast mit einem Gerät wegdrü- cken. Der Junge erlitt Schürfwunden.