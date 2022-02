Nach Aussage der Einsatzkräfte vor Ort brannte ein Papiertuchspender an der Theodor-Heuss-Schule in Hanau-Steinheim.

Ein Neunjähriger soll für einen hohen Schaden an einer Hanauer Grundschule gesorgt haben. Die Polizei geht davon aus, dass der Schüler Toilettenpapier und Handtücher angesteckt und so einen Brand ausgelöst hat - wegen einer TikTok-Challenge.

Ein Neunjähriger soll mit einem Feuerzeug Toilettenpapier und Handtücher angezündet haben - und damit einen Brand an einer Grundschule im Hanauer Stadtteil Steinheim ausgelöst haben. Und das, weil er sich offenbar durch TikTok-Videos dazu verleiten ließ. Das teilte die Polizei Südosthessen am Dienstag mit.

Demzufolge sei bei dem Brand in der Schule am Jürgen-Sticher-Platz am Montagmorgen nach ersten polizeilichen Schätzungen ein Sachschaden von 20.000 bis 30.000 Euro entstanden. Gegen 8.45 Uhr habe der Feueralarm der Schule ausgelöst, Rettungskräfte konnten die Flammen nach kurzer Zeit unter Kontrolle bringen. Niemand wurde dabei verletzt.

Feuer greift über und entwickelt enorme Rußbildung

Das Feuer, das von einem Toilettenpapierhalter und einem Stoffhandtuchspender ausging, hatte den Angaben zufolge auf diverse Gebäudeteile der Jungentoilette sowie Einrichtungsgegenstände übergegriffen und eine enorme Rußbildung nach sich gezogen. Die Evakuierung der Schule während des laufenden Unterrichts war aber nicht erforderlich.

Den mutmaßlichen Verursacher konnte die Polizei durch Ermittlungen an der Schule schnell ausfindig machen. Zu den Beweggründen des Schülers teilte die Polizei nur mit, dass sie wohl mit einem "aktuellen und äußerst fragwürdigen Trend in den sozialen Medien" zusammenhängen. Auf der Video-Plattform TikTok kursieren seit Wochen immer wieder Clips mit Vandalismus-Aktionen auf Schultoiletten.

Nicht der erste TikTok-Brand

In Hanau-Steinheim scheint also nun eingetreten zu sein, was Mitte Januar an der Kopernikusschule in Freigericht (Main-Kinzig) befürchtet wurde. An der Gesamtschule hatten seit den Herbstferien immer wieder verschmutzte und verstopfte Toiletten für Ärger gesorgt.

"Nach den Weihnachtsferien hat jetzt sogar jemand versucht, eine Toilettenpapierrolle anzuzünden", sagte damals Schulleiter Ulrich Mayer. Zwar sei an der Kopernikusschule nichts ernsthaft in Brand geraten, "das war aber ein Zeichen, dass jetzt was passieren muss".

Der Schulrektor wandte sich dann in einem Brief an die Eltern und schrieb, dass die Kinder ihr eigenes Toilettenpapier mitbringen sollten. Die Schule werde vorerst nur noch einzelne Rollen in den Kabinen und keine größeren Mengen bereitstellen, um zu verhindern, "dass das als Brand- oder Vandalismusmaterial benutzt wird", sagte Mayer.

Keine Kavaliersdelikte oder Schülerstreiche

Diesen nun eingetreten Fall in Hanau-Steinheim nahm die Polizei zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass dies "keine Kavalierdelikte sind und auch nicht mehr unter die Rubrik Schülerstreiche fallen". Die TikTok-Challenges seien nicht nur gefährlich, "in aller Regel handelt es sich dabei um Straftaten, die je nach Alter des Verursachers entsprechende strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können".

Dem Neunjährigen drohen wegen seiner Minderjährigkeit keine gesetzmäßigen Strafen - möglicherweise aber erzieherische Maßnahmen durch das Jugendamt.