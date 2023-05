Die Tat ereignete sich in diesem Hochhaus in der Hanauer Innenstadt.

Vater wegen Mordes an Kindern zu lebenslanger Haft verurteilt

Geschwister-Tod in Hanau

Das Hanauer Landgericht hat einen 48-Jährigen wegen Mordes an seinen zwei Kindern zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Die Richter verkündeten ihr Urteil am frühen Freitagnachmittag und stellten dabei auch eine besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Entlassung aus der Haft ausgeschlossen. Für die Urteilsbegründung waren etwa zwei Stunden eingeplant. Im Strafmaß folgten die Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Der 48-Jährige musste sich in dem Mordprozess vor dem Hanauer Landgericht dafür verantworten, dass er seine sieben Jahre alte Tochter im Mai 2022 getötet hatte. Er hatte ihr mit einem Messer zweimal in den Hals geschnitten.

Angehörige als Eigentum betrachtet

Sein elfjähriger Sohn war daraufhin aus Todesangst vom Balkon neun Stockwerke in die Tiefe gesprungen und an seinen Verletzungen später gestorben. Auch dies werteten die Hanauer Richter als Mord. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft wollte der Mann sich mit der Tat an seiner Frau rächen, die sich von ihm getrennt hatte. Er habe seine Angehörigen als sein Eigentum betrachtet.

Demnach ging der 48-Jährige am Tattag methodisch vor. Er lauerte vor der Tür der Wohnung seiner Frau und wartete, bis sie aus dem Haus gegangen war und die Kinder herauskamen, um zur Schule zu gehen. Nach der Tat flüchtete er. Wenige Tage später wurde er in der Nähe von Paris gefasst.

