Eppertshausen Handbremse vergessen - Auto versinkt in See

Im Steinbruchsee in Eppertshausen (Darmstadt-Dieburg) ist am Samstag ein Auto versunken.

Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte der Fahrer das Fahrzeug an dem See abgestellt und vergessen, die Handbremse anzuziehen. Die Feuerwehr lokalisierte das Fahrzeug in einer Tiefe von acht Metern und barg es. Auslaufende Betriebsstoffe mussten abgebunden werden. Verletzt wurde niemand.