Handel in Innenstadt Kokain-Dealer festgenommen

Die Polizei hat eine mutmaßliche Kokain-Dealerbande in Kassel festgenommen.

Nach Angaben vom Mittwoch stehen die fünf Tatverdächtigen, vier Männer und eine Frau, im Verdacht, in den vergangenen Monaten in der Innenstadt einen regen Handel betrieben zu haben. Die Ermittler stellten mehr als 300 Gramm Kokain, Haschisch und Bargeld sicher. Die vier Männer kamen in Untersuchungshaft.