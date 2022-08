Eine von einem Fußgänger auf einem Feld entdeckte Handgranate in Sontra (Werra-Meißner) ist am Sonntagnachmittag gesprengt worden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, rückte der Kampfmittelräumdienst an der Fundstelle an. Da die Handgranate noch scharf war, wurde sie vor Ort kontrolliert gesprengt.