Stunden nach dem Fund einer Handgranate in der belebten S- und U-Bahnstation Hauptwache fahndet die Polizei mit einem Foto nach einem Verdächtigen. Der Vorfall hatte am Morgen den Berufsverkehr zum Erliegen gebracht.

Mit mehreren Fotos aus Überwachungskameras fahndet die Polizei nach einem Unbekannten, der am frühen Dienstagmorgen eine funktionstüchtige Handgranate in der Frankfurter Hauptwache platziert haben soll. Danach sei die Person in Richtung Eschenheimer Tor geflohen.

Den Informationen zufolge habe der Verdächtige die Granate um 4.36 Uhr in der Hauptwache abgelegt. Zuvor soll er sich in der B- und C-Ebene aufgehalten und dabei verdächtig verhalten haben. Mehrere Passanten hatten am Morgen kurz nach halb sieben Uhr den verdächtigen Gegenstand auf dem Boden an einer Wand in der B-Ebene, einem Unterschoss der Station, liegen gesehen und die Polizei alarmiert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Der Verdächtige trug weiße Sneaker, eine schwarze Jogginghose, einen dunkelblauen Armani-Kapuzenpullover und eine helle Gesichtsmaske. Weitere Bilder und die Kontaktdaten zur Polizei gibt es hier .

Granate war scharf

Weil die Station weiträumig abgesperrt wurde, konnten S- und U-Bahnen dort im morgendlichen Berufsverkehr nicht halten, sondern mussten durchfahren. Nachdem Experten des Landeskriminalamts die Granate untauglich gemacht hatten, wurde die B-Ebene an der Hauptwache gegen 9.30 Uhr am Dienstagmorgen wieder freigegeben.

Es habe sich um eine echte Handgranate gehandelt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend dem hr. Der Stift, um die Granate zu zünden, sei noch vorhanden gewesen. Die Granate sei somit explosionsfähig gewesen.

Die Experten hatten den Gegenstand gesichert, vor Ort unbrauchbar gemacht und mit zur Untersuchung nach Wiesbaden genommen, so der Sprecher. Es werde intensiv in alle Richtungen ermittelt.

Keine S- und U-Bahnen

Im morgendlichen Berufsverkehr war die Haltestelle Hauptwache in der Innenstadt gegen 7 Uhr gesperrt worden und konnte von S- und U-Bahnen nicht mehr angefahren werden. Die gesamte Station war weiträumig abgeriegelt worden, alle Ein- und Ausgänge wurden geschlossen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Augenzeugen zufolge hatte ein Passant einen Gegenstand in die B-Ebene gerollt. Eine Bestätigung der Polizei gab es dafür nicht.

Während des Einsatzes kam es zu Verspätungen, Ausfällen und Haltestellenunterbrechungen. Alle RMV-Meldungen finden Sie hier.

