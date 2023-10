Handgranate sorgt für Sperrung an Frankfurter Hauptwache

Kampfmittelräumdienst stellt Sprengkörper sicher Handgranate sorgt für Sperrung an Frankfurter Hauptwache

Eine Handgranate hat am Dienstagmorgen an der Frankfurter Hauptwache für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Der S- und U-Bahnverkehr musste eingestellt werden. Der Sprengkörper wird nun von Experten untersucht.

Audiobeitrag Audio Reporterin Saskia Klingelschmitt in hr4: "Verkehr an der Hauptwache läuft wieder" Audio "Granatenähnlicher Gegenstand" gefunden: Polizeieinsatz an der Hauptwache Frankfurt Bild © Mike Seeboth Ende des Audiobeitrags

Nach intensiver Prüfung durch den Kampfmittelräumdienst ist die B-Ebene an der Hauptwache in Frankfurt gegen 9.30 Uhr am Dienstagmorgen wieder freigegeben worden. Bei dem zuvor gefundenen verdächtigen Gegenstand handelte es sich um eine echte Handgranate, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Stift, um die Granate zu zünden, sei noch vorhanden gewesen.

Ob sich Sprengstoff im Inneren befand, oder ob die Waffe delaboriert, also entkernt war, ist den Angaben zufolge noch unklar. Experten des Landeskriminalamts hätten den Gegenstand gesichert und mit zur Untersuchung nach Wiesbaden genommen, so der Sprecher.

Keine S- und U-Bahnen

Im morgendlichen Berufsverkehr war die Haltestelle Hauptwache in der Innenstadt gegen 7 Uhr gesperrt worden und konnte von S- und U-Bahnen nicht mehr angefahren werden. Die gesamte Station war weiträumig abgeriegelt worden, alle Ein- und Ausgänge wurden geschlossen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Augenzeugen zufolge hatte ein Passant einen Gegenstand in die B-Ebene gerollt. Eine Bestätigung der Polizei gab es dafür nicht.

Während des Einsatzes kam es zu Verspätungen, Ausfällen und Haltestellenunterbrechungen. Alle RMV-Meldungen finden Sie hier.