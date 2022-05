Drei Handwerker sind in Frankfurt mit Messern auf zwei Kollegen losgegangen und haben einen von ihnen lebensgefährlich verletzt.

Die mutmaßlichen Täter sind mittlerweile festgenommen worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach trafen sich die Handwerker am späten Samstagabend im Frankfurter Stadtteil Fechenheim. Dort stachen die 21, 22 und 53 Jahren alten Arbeiter unvermittelt mit Messern auf ihre zwei Opfer ein.

Zwei Begleiter der Verletzten drängten die Angreifer zurück und brachten die 22 und 29 Jahre alten Männer ins Krankenhaus. Der 29-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt, schwebte am Montag jedoch nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei nahm später die Beschuldigten - einen Vater, seinen Sohn und Neffen - fest. Sie verfügen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und werden am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Die Frankfurter Mordkommission übernahm die Ermittlungen