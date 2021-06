Beim Einbruch in ein Handygeschäft in Kassel haben Unbekannte in der Nacht zum Montag mehr als ein Dutzend fabrikneue Smartphones gestohlen.

Der Wert der Beute beläuft sich Angaben der Polizei auf mehrere tausend Euro. Zusätzlich richteten die Täter am Haus einen Schaden von rund 2.000 Euro an. Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Ermittler suchen Zeugen.