Verletzte bei Schlägerei am Baggersee

Hattersheim Verletzte bei Schlägerei am Baggersee

Bei einer Schlägerei an einem Baggersee in Hattersheim sind am Freitagabend zwei Männer von fünf Angreifern verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Samstag schlugen die Täter auf ihre 18 und 19 Jahre alten Opfer ein, zum Teil auch mit einem Schlagstock. Die Täter flüchteten. Die Verletzten wurden ambulant versorgt.