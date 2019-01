Raucher müssen am Frankfurter Hauptbahnhof künftig weiter laufen, um am Bahnsteig zu qualmen. Die Deutsche Bahn schiebt die Raucherbereiche an den Gleisen weiter nach hinten. Damit reagiert der Konzern auch auf Beschwerden von Reisenden.

Die Raucherinseln auf den Gleisen im Frankfurter Hauptbahnhof sollen künftig verlagert werden - weiter nach hinten. Das hat die Deutsche Bahn auf Anfrage mitgeteilt und damit einen Bericht der Bild-Zeitung bestätigt. Grund für die Pläne: Seitdem es die Raucherbereiche gibt, haben die Fahrgastzahlen zugelegt, die Raucherzahlen dagegen abgenommen.

Fahrgäste haben sich beschwert

Das führt dazu, dass es sich an den Inseln am Anfang der Gleise immer wieder staut. Pendler und Raucher stehen dicht gedrängt zusammen. "Deswegen gab es viele Beschwerden", so ein Bahn-Sprecher in Frankfurt.

An den Gleisen 11 und 12 hat die Bahn ihr Vorhaben schon umgesetzt. Dort wurden die Raucherbereiche im Zuge von Sanierungsarbeiten weiter nach hinten geschoben. Das soll auch auf den anderen Gleisen passieren - nach und nach. Einen konkreten Zeitplan gibt es nicht. Die Bahn spricht von einem Entwicklungsprozess über Monate, wenn nicht sogar Jahre.

Sendung: hr1, 03.01.2019, 16 Uhr