Hauptzollamt Gießen kontrolliert 13,8 Millionen Pakete

Im vergangenen Jahr hat das Hauptzollamt Gießen rund 13,8 Millionen Warensendungen kontrolliert.

Veröffentlicht am 10.06.25 um 11:41 Uhr

Dabei wurden Produktpiraterie, Drogenfunde und Verstöße gegen diverse Gesetze aufgedeckt, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Insgesamt erzielte das Hauptzollamt 2024 Steuereinnahmen in Höhe von 3,1 Milliarden Euro. Die 1.073 Zollbeamten sind für Nord-, Ost- und Mittelhessen zuständig. Die Vollstreckungsstelle in Bad Hersfeld, eine der größten bundesweit, trieb 2024 allein knapp 200 Millionen Euro ein - 31,9 Prozent mehr als im Vorjahr.